15 нояб. 2019 г., 14:14
Journalist ID: 2390
News Code: 83555953
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МИД прокомментировал резолюцию по правам человека против Ирана

МИД прокомментировал резолюцию по правам человека против Ирана

Тегеран, 15 ноября, ИРНА – Иран всегда привержен правам человека в целях интересов национальной безопасности и на основе религиозных обязанностей. Об этом заявил в четверг официальный представитель МИД ИРИ Аббас Мусави.

Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН в пятницу принял резолюцию, касающуюся нарушения прав человека в Иране, предложенную Канадой. За резолюцию голосовали 84 стран, против – 30. 66 стран воздержались
Назвав резолюцию по правам человека против Ирана лицемерной и необоснованной, Мусави заявил: «В то время резолюция одобрена против Ирана, когда один из её основных спонсоров, Соединенные Штаты, путем экономического терроризма против иранского народа нарушают основные права более чем 83 млн. иранских граждан, особенно женщин, детей, стариков и пациентов».

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