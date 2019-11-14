14 нояб. 2019 г., 13:08
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News Code: 83554976
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Иранские фильмы будут показаны на кинофестивале в Марокко

Иранские фильмы будут показаны на кинофестивале в Марокко

Тегеран, 14 ноября, ИРНА - На 23-м фестивале марокканского кино будут показаны три иранских фильма.

В рамках кинематографического события, которое проходит в Марокко с 16 по 22 ноября, будут показаны фильм «Дрессаж» режиссера Пуи Бадкубе, «Гасре Ширин» Резы Миркими, а также «Сенполия» в постановке Моны Занди в секции Международного конкурса.

Ранее «Дрессаж» получил многочисленные награды в международных кинофестивалях.

«Гасре Ширин» также получал приз кинофестиваля в Шанхае.

Фильм рассказывает о мужчине по имени Джалал Моради, который убивает семью в автомобильной аварии, но авария объявлена непреднамеренной в суде.

Иранская картина «Сенполия» также ранее участвовала в главном конкурсе фестиваля в Триполи и получила специальную премию жюри как лучший фильм.

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