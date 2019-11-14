Рухани: Проблемы региона должны решаться народами региона

«Повестка дня этой конференции является одной из важнейших в исламском мире. Хотя наши враги пытались в последние годы устранить и даже забыть о проблеме Палестины и священного Кудса как о первой проблеме исламского мира, общественное мнение и учёные мусульманского мира не допустили этого», - сказал Рухани.

«Те, кто считает Америку решением конфликтов региона, должны сказать нам, в какой стране и какому народу региона США помогли за последние годы, и к каким переворотам, войнам и конфликтам на Ближнем Востоке не были причастны США и сионистский режим», - заявил он.

«США не являются другом народов, региона и мусульман. Американские официальные лица говорили, что они пришли к кувейтскому народу, чтобы спасти кувейтцев, их водные пути и бороться с терроризмом, доставить свои самолёты и военные подразделения в этот район, но сегодня они совершенно чётко заявляют, что их цель - сирийские нефтяные скважины», - добавил он.

В Тегеране с 14 по 16 ноября 2019 года проходит 33-я международная конференция исламского единства. На церемонии открытия выступил с речью президент Ирана Хасана Рухани.

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