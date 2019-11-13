На 22-24 фазах месторождения Южный Парс установили 2 морские газодобывающие платформы

Спроектировала и изготовила эти морские газодобывающие платформы иранская Sadra — дочерняя компания строительной компании "Хатам аль-Анбия", принадлежащей Корпусу стражей исламской революции (КСИР).

По данным компании, 2500-тоннаконструкции, которые принадлежат 23-й фазе были загружены месяц назад на баржу FLB124. Сооружения были установлены на назначенном морском участке баржей HL 5000.

Фазы No22-24 будут совместно производить 56 млн куб. м кислого газа, 75 тыс. баррелей газового конденсата и 400 тонн серы в день. Они также будут производить 1 млн тонн сжиженного нефтяного газа и 1 млн тонн этана в год.

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