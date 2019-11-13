В Иране состоялся Международный конгресс медиков по лечению рассеянного склероза

На конгрессе, в котором приняли участие около 300 врачей и ученых из 40 стран мира обсуждались последние разработки в области нейроиммунологии и рассеянного склероза и их применение в клинической деятельности.

"Целью мероприятия является расширение обмена информацией, связанной с практическим применением современных, рациональных, эффективных методов диагностики и лечения рассеянного склероза", заявил научный секретарь конгресс Паям Сасан-неджад.

По его словам программа работы рассчитана на 3 дня. "Врачи обсудят новые направления в лечении рассеянного склероза, лекарства, методы диагностики и контроля за эффективностью лечения, правовые аспекты оказания помощи больным" указал он.

Рассеянный склероз (РС) характеризуется появлением в головном и спинном мозге диссеминированных очагов демиелинизации. Характерные симптомы включают зрительные и глазодвигательные нарушения, парестезии, слабость, спастику, расстройства мочеиспускания и легкие когнитивные симптомы.

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