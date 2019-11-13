У Ирана имеется крупнейший банк хранения пуповинной крови на Ближнем Востоке

"Сегодня мы храним стволовые клетки пуповинной крови около 120 тыс. человек, наш центр — крупнейший банк хранения стволовых клеток пуповинной крови на Ближнем Востоке", отметил Зараби.
По его словам, в иранских банках хранятся стволовые клетки пуповинной крови новорожденных из Норвегии, Британии, Канады, ОАЭ, Ирака и Туркменистана.
Зараби добавил, что с помощью этой техники за последние годы прошли лечение многие люди и что стволовые клетки из пуповины могут храниться до 20-25 лет.
После рождения новорожденного пуповинная кровь остается в пуповине и в плаценте. Его можно принимать относительно легко и без риска для матери и ребенка. Пуповинная кровь богата гемопоэтическими стволовыми клетками, которые способны давать эритроциты, лейкоциты и тромбоциты.
Сердечные гемопоэтическими стволовые клетки используются ежедневно для лечения заболеваний крови и иммунной системы, таких как: лимфомы, лейкемия, медуллярная аплазия, талассемия, иммунодефициты и некоторые метаболические дефекты.
Другими словами, это дополнительная гарантия для здоровья ребенка и родственников первой степени, которые в будущем, в случае конкретных заболеваний или серьезных повреждений в результате несчастных случаев, могут использовать сердечные кроветворные стволовые клетки. Это обычно оспаривается научным сообществом, которое считает, что свежие стволовые клетки имеют безопасный эффект, но сомневается в том, какой вклад эти клетки могут иметь через несколько лет.
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Тегеран, 13 ноября. ИРНА — На сегодняшний день Иран хранит стволовые клетки пуповинной крови около 120 тыс. новорожденных, заявил генеральный директор Банка стволовых клеток Роянского центра Мортеза Зараби.
"Сегодня мы храним стволовые клетки пуповинной крови около 120 тыс. человек, наш центр — крупнейший банк хранения стволовых клеток пуповинной крови на Ближнем Востоке", отметил Зараби.
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