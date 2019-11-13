У Ирана имеется крупнейший банк хранения пуповинной крови на Ближнем Востоке

"Сегодня мы храним стволовые клетки пуповинной крови около 120 тыс. человек, наш центр — крупнейший банк хранения стволовых клеток пуповинной крови на Ближнем Востоке", отметил Зараби.

По его словам, в иранских банках хранятся стволовые клетки пуповинной крови новорожденных из Норвегии, Британии, Канады, ОАЭ, Ирака и Туркменистана.

Зараби добавил, что с помощью этой техники за последние годы прошли лечение многие люди и что стволовые клетки из пуповины могут храниться до 20-25 лет.

После рождения новорожденного пуповинная кровь остается в пуповине и в плаценте. Его можно принимать относительно легко и без риска для матери и ребенка. Пуповинная кровь богата гемопоэтическими стволовыми клетками, которые способны давать эритроциты, лейкоциты и тромбоциты.

Сердечные гемопоэтическими стволовые клетки используются ежедневно для лечения заболеваний крови и иммунной системы, таких как: лимфомы, лейкемия, медуллярная аплазия, талассемия, иммунодефициты и некоторые метаболические дефекты.

Другими словами, это дополнительная гарантия для здоровья ребенка и родственников первой степени, которые в будущем, в случае конкретных заболеваний или серьезных повреждений в результате несчастных случаев, могут использовать сердечные кроветворные стволовые клетки. Это обычно оспаривается научным сообществом, которое считает, что свежие стволовые клетки имеют безопасный эффект, но сомневается в том, какой вклад эти клетки могут иметь через несколько лет.

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