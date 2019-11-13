13 нояб. 2019 г., 14:13
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News Code: 83553746
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Отношения Ирана с Северной Осетией расширяются

Отношения Ирана с Северной Осетией расширяются

Москва, 13 ноября, ИРНА - Глава Республики Северная Осетия – Алания Вячеслав Битаров встретились с послом Ирана в Российской Федерации Мехди Санаи, чтобы обсудить решимость его республики расширять отношения с Ираном.

На встрече с Мехди Санай Вячеслав Битаров, ссылаясь на многие лингвистические и культурные общности осетинского народа с иранцами, назвал это хорошим фактором для развития отношений республики с Ираном, и счел совместную конференцию между Ираном и Северным Кавказом важным событием.

Как отметил он, планируется запуск совместных проектов с частным сектором Ирана в республике.

Он рассказал о планах создания коммерческого центра в Северной Осетии в приграничном районе с Грузией и призвал иранских экономических активистов принять участие в проекте.

Посол Ирана в России также упомянул, что в области науки сотрудничество между Ираном и Россией ускорилось, и поэтому сотрудничество в экономической сфере также необходимо ускорить.

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