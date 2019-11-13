СМИ не представляют истинную картину в Иране: испанский турист

"До поездки в Иран у меня был смутный и жестокий образ страны, но после частых поездок я осознал, что это всё сфальсифицировано пропагандой об Иране", - сказал он.

"Я начал свою поездку на велосипеде из Барселоны, Испания, и пересекая разные страны, я прибыл вчера по маршруту из Азербайджана в Астару в Иране", - указал он.

"В последние годы я путешествовал на самолёте в Иран и посетил такие города, как Тегеран, Шираз и Йазд, но на этот раз я приехал в Иран на велосипеде, чтобы лучше увидеть достопримечательности этой страны", - отметил он.

"Я планирую провести больше времени в разных городах Ирана и вернуться в Испанию, наслаждаясь туристическими и историческими местами этой древней и цивилизованной страны", - заключил Эдвард Ладдо.

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