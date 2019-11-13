Немецкий профессор навестил иранских ветеранов в Тегеране

Горган, 13 ноября, ИРНА - Посол Казахстана в Иране Асхат Оразбай заявил, что есть возможности для расширения экономических отношений между страной и Исламской Республикой Иран, которые могут быть использованы для развития инвестиций и развития торговли между двумя сторонами.