13 нояб. 2019 г., 12:04
Journalist ID: 2390
News Code: 83553349
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Немецкий профессор навестил иранских ветеранов в Тегеране

Немецкий профессор навестил иранских ветеранов в Тегеране

Тегеран, 13 ноября, ИРНА – Генеральный директор фонда по делам мучеников и ветеранов Ирана Амир Карими сообщил о лечении иранских ветеранов немецким неврологом в Тегеране.

Профессор Вальтер Штумер прибыл в Иран и вместе с иранской медицинской группой навестил ветеранов и семей мучеников в Тегеране.
По его словам, немецкий невролог навестил 30 ветеранов в тегеранской больнице Хатам аль Анбия.

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