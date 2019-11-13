Немецкий профессор навестил иранских ветеранов в Тегеране

Профессор Вальтер Штумер прибыл в Иран и вместе с иранской медицинской группой навестил ветеранов и семей мучеников в Тегеране.
По его словам, немецкий невролог навестил 30 ветеранов в тегеранской больнице Хатам аль Анбия.
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Тегеран, 13 ноября, ИРНА – Генеральный директор фонда по делам мучеников и ветеранов Ирана Амир Карими сообщил о лечении иранских ветеранов немецким неврологом в Тегеране.
Профессор Вальтер Штумер прибыл в Иран и вместе с иранской медицинской группой навестил ветеранов и семей мучеников в Тегеране.
По его словам, немецкий невролог навестил 30 ветеранов в тегеранской больнице Хатам аль Анбия.
*9392
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