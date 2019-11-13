Иран осудил вмешательство США во внутренние дела Боливии

«Исламская Республика Иран считает, что любая смена в стране должен отражать волю народа путем выборов и в рамках закона», заявил вице-спикер МИД Ирана.
Представитель дипломатического ведомства Ирана выразил надежду, что люди и различные политические группы в Боливии смогут найти мирное решение, не прибегая к хаосу, насилию и конфликтам.
На состоявшихся 20 октября выборах президент Боливии Моралес одержал победу уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. В воскресенье вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего он объявил об отставке. Все высшее руководство страны также ушло в отставку, власть должна принять оппозиционный вице-спикер сената.
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Тегеран, 13 ноября, ИРНА – Любая смена государства принудительным образом и вне рамках закона, особенно при иностранном вмешательстве, является неприемлемым. Об этом заявил в среду официальный представитель МИД ИРИ Аббас Мусави.
«Исламская Республика Иран считает, что любая смена в стране должен отражать волю народа путем выборов и в рамках закона», заявил вице-спикер МИД Ирана.
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