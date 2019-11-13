Иран и Нахичевань обсудили спортивное сотрудничество

Указав на давние отношения Ирана и Нахичевани, Джаббаров сказал, что у Нахичеванской Автономной Республики есть хорошие отношения на сфере спорта с иранскими провинциями Западный и Восточный Азербайджан, включая Урмия.
Он также заявил о расширении двусторонних отношений в дальнейшем.
Министр молодежи и спорта Нахичеванской Автономной Республики также выразил надежду на обмен опытом двух стран и провести товарищеских матчей с иранскими командами по футболу и мини-футболу.
Генконсул Ирана также на этой встрече заявил об интересе Тегерана для расширения и углубления связей с Нахичеванью.
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