13 нояб. 2019 г., 11:15
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News Code: 83553241
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Иран и Нахичевань обсудили спортивное сотрудничество

Иран и Нахичевань обсудили спортивное сотрудничество

Баку, 13 ноября, ИРНА – Генконсул Ирана в Нахичевани Ахмад Хоссейни и министр молодежи и спорта Нахичеванской Автономной Республики Азад Джаббаров обсудили сотрудничество двух стран в областях молодежи и спорта.

Указав на давние отношения Ирана и Нахичевани, Джаббаров сказал, что у Нахичеванской Автономной Республики есть хорошие отношения на сфере спорта с иранскими провинциями Западный и Восточный Азербайджан, включая Урмия.
Он также заявил о расширении двусторонних отношений в дальнейшем.
Министр молодежи и спорта Нахичеванской Автономной Республики также выразил надежду на обмен опытом двух стран и провести товарищеских матчей с иранскими командами по футболу и мини-футболу.
Генконсул Ирана также на этой встрече заявил об интересе Тегерана для расширения и углубления связей с Нахичеванью.

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