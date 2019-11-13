13 нояб. 2019 г., 10:35
Journalist ID: 2390
News Code: 83553152
0 Persons

Южная Африка пересматривает потенциалы для расширения отношений с Ираном

Южная Африка пересматривает потенциалы для расширения отношений с Ираном

Шираз, 13 ноября, ИРНА – Иран и Южная Африка могут обеспечивать свои интересы, используя свои потенциалы и возможности, как заявил посол Южной Африки в Иране Вика Мазви Хумало.

Он на встрече с главой ТПП города Шираз на юге Ирана заявил, что ЮАР планирует обеспечивать требования торговцев и бизнесменов двух стран.
Указав на возможности провинции Фарс, Хумало сказал, что совместная комиссия Ирана и Южной Африки изучает сотрудничество с городом Шираз в областях экономики и культуры.
«Народ Южной Африки никогда не забудут присутствие иранского народа в свои трудные дни, и они сегодня на стороне иранского народа», добавил он.
Посол ЮАР на этой встрече также заявил об итогах 14-й совместной комиссии Ирана и Южной Африки, которая в сентябре прошла в Тегеране.

*9392

Your Comment

You are replying to: .
9 + 0 =