Послы Китая и Казахстана подчеркнули необходимость укрепления отношений с Ираном

"Различные страны, которые имеют общую историю и культуру, могут укреплять свои отношения в рамках культурной связи посредством таких фестивалей", - сказал посол Китая в Иране Чанг Хуа.

"Я надеюсь, что этот фестиваль может помочь улучшить ценную культуру Ирана и представить культуру этой исторической страны миру", - указал посол.

Посол Казахстана также выступил с речью. "Присутствие послов на фестивале может стать хорошей возможностью для определения возможностей Ирана", - пояснил посол Казахстана Асхат Оразбай.

"В Голестане проживает от 5 до 6 тыс. казахов, и мы ценим Исламскую Республику Иран за их достойную жизнь в стране", - отметил он.

13-й Этнический фестиваль Голестана стартовал во вторник с участием художников из 29 провинций страны и ряда иностранных послов и местных гостей в Голестане.

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