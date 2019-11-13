13 нояб. 2019 г., 10:02
Journalist ID: 2388
News Code: 83553076
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Иран осудил уничтожение палестинского командира исламского джихада Израилем

Иран осудил уничтожение палестинского командира исламского джихада Израилем

Тегеран, 13 ноября, ИРНА – Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави осудил теракт в Газе и уничтожении командира "Исламского джихад".

Мусави во вторник также подчеркнул необходимость преследования и наказания израильских оккупантов в международных судах как военных преступников.

Ссылаясь на молчание и бездействие международных организаций против израильской агрессии, официальный представитель МИД Ирана призвал региональные и международные организации выполнить свои гуманитарные и юридические обязанности и ответственность, чтобы остановить террористическую оккупацию Кудса и защитить беззащитных людей и угнетенных палестинцев.

Во вторник движение "Исламского джихада объявило, что один из глав этой группировки Бахаа Абу аль-Ата погиб во время израильского авиаудара.

Движение настаивает на том, что путь джихада и сопротивления будет продолжаться с применением силы и что убийство не останется без наказания.

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