Иран осудил уничтожение палестинского командира исламского джихада Израилем

Мусави во вторник также подчеркнул необходимость преследования и наказания израильских оккупантов в международных судах как военных преступников.

Ссылаясь на молчание и бездействие международных организаций против израильской агрессии, официальный представитель МИД Ирана призвал региональные и международные организации выполнить свои гуманитарные и юридические обязанности и ответственность, чтобы остановить террористическую оккупацию Кудса и защитить беззащитных людей и угнетенных палестинцев.

Во вторник движение "Исламского джихада объявило, что один из глав этой группировки Бахаа Абу аль-Ата погиб во время израильского авиаудара.

Движение настаивает на том, что путь джихада и сопротивления будет продолжаться с применением силы и что убийство не останется без наказания.

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