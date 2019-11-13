13 нояб. 2019 г., 09:26
Journalist ID: 2388
News Code: 83553004
0 Persons

Иран и Италия подчеркнули важность сохранения двусторонних отношений

Иран и Италия подчеркнули важность сохранения двусторонних отношений

Тегеран, 13 ноября, ИРНА - Посол Ирана в Риме Хамид Баят провел встречу с заместителем министра иностранных дел Италии Манлио Ди Стефано по двусторонним, региональным и международным отношениям.

Баят указал на давнюю историю ирано-итальянских отношений и выразил надежду, что Рим все еще будет  расширять связи с Тегераном.

На встрече посол Ирана рассказал о последних шагах, предпринятых Ираном для сокращения обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) в соответствии с условиями этого соглашения, и подчеркнул, что Европе необходимо предпринять серьезные шаги для выполнения своих обязательств по сохранению соглашения 2015 года.

Баят также сослался на Ормузскую мирную инициативу, позиции Ирана по региональным вопросам и подход Тегерана к решению проблем путем диалога.

Заместитель министра иностранных дел Италии также подчеркнул важность отношений двух стран, а также взаимодействия и диалога двух стран по различным вопросам.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9472

Your Comment

You are replying to: .
4 + 0 =