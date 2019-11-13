Посол в Иране: есть возможности для расширения ирано-казахстанских экономических связей

"Отношения между двумя странами всегда были дружественными, и нет никаких проблем в расширении их экономической деятельности", - сказал Оразбай во вторник на встрече с экономическими активистами в провинции Голестан.

Посол Казахстана в Иране указал на наличие инвестиционных возможностей для иранских бизнесменов в его стране. При этом он отметил, что "12 особых экономических зон и 22 особых промышленных зон в Казахстане готовы к передаче инвесторам".

Оразбай также назвал Каспийское море одной из важных привилегий Казахстана для расширения торговли с северными провинциями Ирана, заявив, что порты Амирабад-Бехшахр в Мазандаране и Энзели в Гиляне в настоящее время имеют наибольшее торговое сотрудничество с Казахстаном.

Он сказал, что железная дорога Иран-Туркменистан-Казахстан - это еще одна привилегия страны в расширении торговли с Исламской Республикой Иран, добавив, что решение проблем иранских торговцев имеет важное значение для использования этой железной дороги для перевозки товаров в Казахстан.

По данным таможенного управления Голестана, в первой половине этого года из провинции было экспортировано 180 тыс. тонн товаров на сумму 64 млн. долларов США, в основном, включая молочные продукты, арматуру, железо и профили, цемент, томатную пасту и полистирол. Рынками были Ирак, Туркменистан, Казахстан и Афганистан.

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