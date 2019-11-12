В Северной Осетии ежегодно планируется проводить семинар иранистов

"По предложению Мехди Санаи, который находился в республике с рабочим визитом, ежегодно в СОГУ будет проводиться семинар иранистов в Центре иранской культуры и языка фарси университета", - сказал собеседник агентства.

Центр был создан в 2014 году. Структура устанавливает контакты и координирует совместную деятельность с общественными и образовательными учреждениями Исламской Республики Иран.

"В Центре иранской культуры и языка фарси СОГУ накоплен капитал, которым необходимо делиться. Уровень экспертного сотрудничества в разы повысился за последние годы. Проведение семинара, обмен мнений будет способствовать развитию образования и науки обеих стран", - цитирует пресс-служба посла.

С 2016 года СОГУ активно развивает академические связи с Ираном. Вуз взаимодействует с университетом имени Алламе Табатабаи (г. Тегеран). Между вузами происходит регулярный обмен студентами и преподавателями. Второй год реализуется совместная магистерская программа "Иран в современном мире" (направление "Востоковедение и африканистика"). В декабре 2017 года в СОГУ прошла I Международная научно-практическая конференция "Иран и Северный Кавказ: история и перспективы сотрудничества".

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