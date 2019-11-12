В Тегеране состоялось заседание гидрометеорологических служб стран-членов ОЭС

Во время встречи глава иранской метеорологической организации Сахар Тадж-бахш предложила создать унифицированную базу метеорологических данных для создания системы раннего предупреждения о наводнениях и других природных катастрофах.

З-е заседание глав гидрометеорологических служб стран-членов ОЭС проходит 12-13 ноября в Тегеране и Мешхеде.

В заседании приняли участие главы гидрометеорологических служб из Турции, Афганистана, Туркменистана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Пакистана и Ирана.

Организация экономического сотрудничества (ОЭС) — региональная межгосударственная экономическая организация, образованная в 1985 году странами Средней Азии и Ближнего Востока и являющаяся правопреемницей Организации регионального сотрудничества для развития, действовавшей на основе Устава — Измирского договора, подписанного тремя странами учредителями — Ираном, Пакистаном и Турцией 12 марта 1977 года.

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