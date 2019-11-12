12 нояб. 2019 г., 19:00
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News Code: 83552595
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Зариф провел встречу с президентом Казахстана

Зариф провел встречу с президентом Казахстана

Тегеран, 12 ноября. ИРНА — Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф провел во вторник встречу с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым.

"Стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, а также актуальные вопросы региональной и международной повестки дня, в том числе ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и экономический терроризм США против иранского народа", говорится в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства Ирана.

Отметим, что Зариф прибыл в понедельник в Казахстан для переговоров с властями страны и участия в пятом ежегодном собрании Астанинского клуба в столице Казахстана Нур-Султане.

Глава МИД Ирана сегодня на полях Астанинского клуба провел переговоры с Первым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Стороны обсудили аспекты двусторонних отношений, а также вопросы региональной и международной проблематики.

В понедельник вечером он провел в Нур-Султане рабочий ужин с главой МИД Республики Казахстан Мухтаром Тлеуберди. "Собеседники обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества в рамках Каспийской пятерки, в области воздушного и морского транспорта, консульского сотрудничества, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес", говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Ирана.

Зариф также вчера посетил Евразийский национальный университет в Нур-Султане и стал почетным профессором этого университета. Иранский дипломат также выступил с речью на тему «Новые парадигмы и дискурсы в современном мире» и ответил на вопросы студентов.

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