Аракчи: США никогда не посмеют напасть на Иран

"Мы абсолютно уверены, что между США и Ираном не будет войны, потому что мы полностью готовы защищать страну, и американцы знают об этом, поэтому, я считаю, что они не осмеливаются напасть на нас, и поэтому мы считаем, что в регионе никакой войны не будет", сказал Аракчи в интервью RT Arabic.

Тегеран намерен спасти ядерную сделку

Иранский дипломат добавил, что Тегеран намерен спасти ядерную сделку. "Иран начал сокращать свои обязательства по СВПД на основе параграфа 36 этого соглашения и Иран осуществляет свое право. Целью является защита соглашения, а не его убийство", подчеркнул Аракчи.

Комментируя новый шаг Ирана по сокращению обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, Аракчи заявил, что после выхода США из соглашения в мае 2018 года Тегеран дал год остальным участникам на спасение СВПД, однако они не смогли выполнять взятые на себя обязательства. "Наконец 8 мая 2019 года мы приняли решение приостанавливать часть обязательств по ядерной сделке", добавил он.

5 ноября Тегеран официально сообщил о начале четвёртого этапа сокращения обязательств в рамках СВПД. 6 ноября страна начала закачивать газ в центрифуги на ядерном объекте в Фордо, достигнув этапа, при котором обогащение урана будет на уровне 4,5%.

Безопасность Ормузского пролива — главный приоритет Ирана

По словам Аракчи, безопасность Ормузского пролива остаётся безусловным приоритетом для Ирана. " Безопасность Ормузского пролива и Персидского залива —приоритет Ирана. Мы хотим, чтобы все страны региона жили в безопасности и спокойствии, а также экспортировали и добывали свою нефть в безопасных условиях", добавил замглавы МИД.

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