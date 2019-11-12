12 нояб. 2019 г., 18:23
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News Code: 83552558
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Аракчи: США никогда не посмеют напасть на Иран

Аракчи: США никогда не посмеют напасть на Иран

Тегеран, 12 ноября. ИРНА — США никогда не посмеют напасть на Иран, поскольку они знают, что страна полностью готова защитить себя от любой агрессии, заявил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи.

"Мы абсолютно уверены, что между США и Ираном не будет войны, потому что мы полностью готовы защищать страну, и американцы знают об этом, поэтому, я считаю, что они не осмеливаются напасть на нас, и поэтому мы считаем, что в регионе никакой войны не будет", сказал Аракчи в интервью RT Arabic.

Тегеран намерен спасти ядерную сделку

Иранский дипломат добавил, что Тегеран намерен спасти ядерную сделку. "Иран начал сокращать свои обязательства по СВПД на основе параграфа 36 этого соглашения и Иран осуществляет свое право. Целью является защита соглашения, а не его убийство", подчеркнул Аракчи.

Комментируя новый шаг Ирана по сокращению обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, Аракчи заявил, что после выхода США из соглашения в мае 2018 года Тегеран дал год остальным участникам на спасение СВПД, однако они не смогли выполнять взятые на себя обязательства. "Наконец 8 мая 2019 года мы приняли решение приостанавливать часть обязательств по ядерной сделке", добавил он.

5 ноября Тегеран официально сообщил о начале четвёртого этапа сокращения обязательств в рамках СВПД.  6 ноября страна начала закачивать газ в центрифуги на ядерном объекте в Фордо, достигнув этапа, при котором обогащение урана будет на уровне 4,5%.

Безопасность Ормузского пролива — главный приоритет Ирана

По словам Аракчи, безопасность Ормузского пролива остаётся безусловным приоритетом для Ирана. " Безопасность Ормузского пролива и Персидского залива —приоритет Ирана. Мы хотим, чтобы все страны региона жили в безопасности и спокойствии, а также экспортировали и добывали свою нефть в безопасных условиях", добавил замглавы МИД.

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