В РГБ прошел мастер-класс по иранской каллиграфии

В рамках события также состоялись презентация его книги «Иранская каллиграфия. Знакомство с традицией» и показ документального фильма Эмира Валинежада об искусстве персидской каллиграфии «Точка», снятого при участии Хамид-Резы Келичхани. Премьерный показ прошёл в Москве в сентябре 2019 года. Продолжительность фильма — 45 минут.

Организаторами мероприятия стали российская государственная библиотека и Фонд исследований исламской культуры имени Ибн Сины.

Кроме того, 13 ноября институт классического Востока и античности, Арабский клуб «Пальмира» Школы востоковедения НИУ ВШЭ и Фонд исследования исламской культуры им. Ибн Сины проводят лекцию и мастер-класс по иранской каллиграфии. Просьба зарегистрироваться до 18:00 12 ноября 2019 года.

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