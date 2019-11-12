Иранский короткометражный фильм будет показан в Австралии

"Комната No13" ранее получила 2 премии и присутствовал на 8 международных кинофестивалях.

Этот короткометражный фильм на кинофестивале "Lift-Off Global Network Sessions" в Лондоне признан лучшим фильмом, он также получил специальный приз жюри на кинофестивале "New York Film Academy".

В ноябре фильм также примет участие в кинофестивале "Berlin Flash Film Festival".

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