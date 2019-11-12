12 нояб. 2019 г., 16:41
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News Code: 83552440
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Иранский короткометражный фильм будет показан в Австралии

Иранский короткометражный фильм будет показан в Австралии

Тегеран, 12 ноября, ИРНА – Иранский короткометражный фильм "Комната No13" режиссера Касры Тирсахара номинирован за лучший фильм на кинофестивале "Changing Face International Film Festival" в Австралии.

"Комната No13" ранее получила 2 премии и присутствовал на 8 международных кинофестивалях.
Этот короткометражный фильм на кинофестивале "Lift-Off Global Network Sessions" в Лондоне признан лучшим фильмом, он также получил специальный приз жюри на кинофестивале "New York Film Academy".
В ноябре фильм также примет участие в кинофестивале "Berlin Flash Film Festival".

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