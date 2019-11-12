В Иране изъяли 530 тонн наркотиков за 8 месяцев

Об этом заявил во вторник начальник Антинаркотической полиции Сил охраны правопорядка (АНП СОП) бригадный генерал Мохаммад Масуд Захедиан.

По его словам, 72% наркотиков были изъяты в ходе спецоперации иранской полиций.

Захедиан подчеркнул, что 70% наркотических средст были обнаружены в восточных регионах страны. "Только за прошедшую неделю иранские полицейские изъяли 6 тонн наркотиков в городе Сараван на ирано-пакистанской границе, а 2.5 тонн — в городе Мирджаве", указал он.

Захедиан напомнил, что в последние годы резко увеличилось производство наркотиков в Афганистане.

Иран имеет протяженную сухопутную границу с Афганистаном – крупнейшим мировым производителем наркотиков. Страна является основным транзитным маршрутом для контрабандных опиатов из Афганистана и Пакистана в страны Персидского залива, Россию и Европу.

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