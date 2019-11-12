12 нояб. 2019 г., 16:31
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News Code: 83552414
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В Иране изъяли 530 тонн наркотиков за 8 месяцев

В Иране изъяли 530 тонн наркотиков за 8 месяцев

Тегеран, 12 ноября. ИРНА — Отряды иранской антинаркотической полиции изъяли более 530 тонн незаконных наркотиков в разных частях страны за 8 месяцев нынешнего 1398 иранского календарного года (с 21 марта 2019 по 20 октября).

Об этом заявил во вторник начальник Антинаркотической полиции Сил охраны правопорядка (АНП СОП) бригадный генерал Мохаммад Масуд Захедиан.

По его словам, 72% наркотиков были изъяты в ходе спецоперации иранской полиций.

Захедиан подчеркнул, что 70% наркотических средст были обнаружены в восточных регионах страны. "Только за прошедшую неделю иранские полицейские изъяли 6 тонн наркотиков в городе Сараван на ирано-пакистанской границе, а 2.5 тонн — в городе Мирджаве", указал он.

Захедиан напомнил, что в последние годы резко увеличилось производство наркотиков в Афганистане.

Иран имеет протяженную сухопутную границу с Афганистаном – крупнейшим мировым производителем наркотиков. Страна является основным транзитным маршрутом для контрабандных опиатов из Афганистана и Пакистана в страны Персидского залива, Россию и Европу.

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