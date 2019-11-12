Мешхедский аэропорт – 12-й лучший аэропорт мира

"Аэропорт имени Шахид Хашеминежад считается вторым по величине аэропортом Ирана с точки зрения площади и количество полетов", отметил он во вторник, добавив, что Мешхедский аэропорт среди 53 аэропортов также является одним из лучших в стране в области представления услуг пассажирам.

"Поскольку Мешхед превратился в религиозное туристическое направление, создание нового международного аэропорта является необходимым с пропускной способностью 50 млн. человек", добавил он.

За последние 5 лет 40 млн. пассажиров пролетели через аэропорт, совершив около 270 тыс. рейсов.

Международный аэропорт имени Шахид Хашеминежад также считается вторым по объёму пассажиропотока в Иране. Ежегодно 180-250 рейсов выполняются в этом аэропорту.

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