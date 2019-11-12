Иран и Сирия поставили задачу увеличить товарооборот к 2021 году до $1 млрд

Выступая на бизнес-форуме Иран-Сирия в Организации развития торговли Ирана, Кашефи заявил, что, несмотря на то, что в прошлом году между предпринимателями двух стран состоялось более 10 бизнес-форумов, информационный разрыв является одной из главных проблем иранских предпринимателей.

Отметим, что во вторник в Тегеране открылся бизнес-форум Иран-Сирия. Основной целью мероприятия является ознакомление предпринимателей Ирана с потенциальными возможностями Сирии.

Глава совместной ирано-сирийской торговой палаты также подчеркнул, что открытие наземных транспортных маршрутов между Ираном и Сирией способствует развитию расширению торгово-инвестиционного взаимодействия двух стран.

По его словам, сегодня иранские компании активно участвуют в восстановлении энергетической инфраструктуры Сирии. "Заключение торгового соглашения между Ираном и Сирией содействует ускорению торгово-экономического сотрудничества Тегерана и Дамаска", указал он.

Кашефи добавил, что на выставке "ЭКСПО-2019" приняли участие 120 иранских компаний, что в 4 раза больше, чем годом ранее.

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