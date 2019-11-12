12 нояб. 2019 г., 15:31
Journalist ID: 2390
News Code: 83552313
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Сирия готова представлять услуги иранским компаниям

Сирия готова представлять услуги иранским компаниям

Тегеран,12 ноября, ИРНА – Сирия выразила готовность представлять услуги представителям государственного и частного сектора Ирана для инвестиции в страну. Об этом заявил во вторник посол САР в Иране Аднан Махмуд.

Выступая на конференции торговых возможностей в Тегеране, Махмуд заявил о долгосрочном стратегическом соглашении, которое было подписано между двумя странами в прошлом году.
По его словам, есть много возможностей инвестиций в Сирии, включая строительство жилья, инфраструктуры, восстановление экономики сирийских заводов и обеспечение сырьем, необходимым для заводов, а также активизация соглашения о свободной торговле между двумя странами.
Он отметил, что банки двух стран попытаются разрешить проблемы по передаче денег, также Центробанки Ирана и Сирии подписали меморандуму для открытия совместного банка.
Махмуд сообщил, что создание компаний морского и наземного транспорта на повестке дня двух стран.
Он также пригласил частные компании и иранских инвесторов для строительства линий производства в Сирии, назвав Сирию путем к арабским странам региона.

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