Сирия готова представлять услуги иранским компаниям

Выступая на конференции торговых возможностей в Тегеране, Махмуд заявил о долгосрочном стратегическом соглашении, которое было подписано между двумя странами в прошлом году.

По его словам, есть много возможностей инвестиций в Сирии, включая строительство жилья, инфраструктуры, восстановление экономики сирийских заводов и обеспечение сырьем, необходимым для заводов, а также активизация соглашения о свободной торговле между двумя странами.

Он отметил, что банки двух стран попытаются разрешить проблемы по передаче денег, также Центробанки Ирана и Сирии подписали меморандуму для открытия совместного банка.

Махмуд сообщил, что создание компаний морского и наземного транспорта на повестке дня двух стран.

Он также пригласил частные компании и иранских инвесторов для строительства линий производства в Сирии, назвав Сирию путем к арабским странам региона.

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