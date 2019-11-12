Посол Омана заявил о расширении экономических связей с Ираном

Он на встрече с экономическими активистами в провинции Ардебиль на северо-западе Ирана заявил о попытках для участия делегаций частного сектора Омана и Ирана на экономическом форуме двух стран.

Глава совместной торговой палаты Ирана и Омана Мохсен Зараби на этой встрече также заявил, что объем экспорта Ирана в Оман раньше составили 146 млн. долларов, но в 2018 году эта цифра достигла 728 млн. долларов.

По его словам, объем импорта Ирана из Омана также увеличился до 433 млн. долларов в минувшем году.

Общий торговый оборот двух стран составляет 1,161 млн. долларов.

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