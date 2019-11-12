12 нояб. 2019 г., 14:31
Journalist ID: 2390
News Code: 83552205
0 Persons

Посол Омана заявил о расширении экономических связей с Ираном

Посол Омана заявил о расширении экономических связей с Ираном

Тегеран, 12 ноября, ИРНА – Власти Омана подтверждают расширение экономических отношений с Ираном, заявил во вторник посол Омана в Тегеране Сауд бин Ахмад Халид аль-Барвани.

Он на встрече с экономическими активистами в провинции Ардебиль на северо-западе Ирана заявил о попытках для участия делегаций частного сектора Омана и Ирана на экономическом форуме двух стран.
Глава совместной торговой палаты Ирана и Омана Мохсен Зараби на этой встрече также заявил, что объем экспорта Ирана в Оман раньше составили 146 млн. долларов, но в 2018 году эта цифра достигла 728 млн. долларов.
По его словам, объем импорта Ирана из Омана также увеличился до 433 млн. долларов в минувшем году.
Общий торговый оборот двух стран составляет 1,161 млн. долларов.

Следите за нами в Twitter @irnarussian
*9392

Your Comment

You are replying to: .
5 + 2 =