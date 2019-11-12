В Иране открылся первый Международный учебный центр по гуманитарному разминированию

Международный учебный центр по гуманитарному разминированию создан для обучения по вопросам гуманитарной деятельности, связанной с разминированием, для стран, вовлеченных в решение всемирной проблемы разминирования и взрыва, а также для развития и популяризации научного уровня подготовки гуманитарных противоминных действий на региональном и глобальном уровнях.

Исламская Республика Иран нацелена на полное устранение угрозы ирано-иракской войны и приложила все усилия для создания нормальной ситуации, с тем чтобы обеспечить безопасные и надежные условия жизни.

При этом Хатами заявил, что "в настоящее время количество мин (20 млн. мин - ред.) резко сократилась в результате повседневной работы центра по разминированию Министерства обороны и научных знаний в стране".

"На сегодняшний день более 2500 наших соотечественников получили ранения в результате применения наземных мин и пуль, а более 6000 потеряли свою жизнь", - сказал он.

Амир Хатами отметил, что соседние страны, такие как Афганистан, Ирак, Азербайджан и Сирия также сталкиваются с взрывоопасной проблемой из-за войны и террористических столкновений. "Иран готов поделиться знаниями и опытом в обучении, чтобы противостоять этим угрозам и установить мир и глобальную безопасность.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9472