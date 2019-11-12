Дни культуры России в Иране укрепляют связи двух стран

Указав на проведение дней культуры Ирана в России в прошлом году, Магомедов отметил, что российские деятели культуры в этом году попытались представить богатую культуру РФ иранскому народу.

Говоря о городе Казвин, где проходит дни культуры России, российский музыкант заявил: "Казвин был колыбелью великих учёных на протяжении веков, и кроме того, в этом городе имеется большое число исторических памятников".

Дни культуры России в Иране проходят с 9-го по 14-е ноября 2019 года в Тегеране и Казвине.

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