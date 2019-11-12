В Тегеране прошло 4-е консульское совещание Ирана иТаджикистана

Стороны на этом совещании приветствовали растущее и конструктивное консульское сотрудничество двух стран, и призвали к расширению двусторонних отношений.

Они также высоко оценили меры по амнистии и освобождению заключенных Ирана и Таджикистана, призвав к расширению научного и академического сотрудничества, упрощению визового режима и совместной борьбе с контрабандой людей и распространенным преступлениям.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

*9392