12 нояб. 2019 г., 12:16
Journalist ID: 2390
News Code: 83551785
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В Тегеране прошло 4-е консульское совещание Ирана иТаджикистана

В Тегеране прошло 4-е консульское совещание Ирана иТаджикистана

Тегеран, 12 ноября, ИРНА - 4-е консульское совещание Ирана и Таджикистана 9-10 ноября прошло в столице страны с участием гендиректором консульской службы МИД ИРИ и посла Таджикистана в Иране.

Стороны на этом совещании приветствовали растущее и конструктивное консульское сотрудничество двух стран, и призвали к расширению двусторонних отношений.
Они также высоко оценили меры по амнистии и освобождению заключенных Ирана и Таджикистана, призвав к расширению научного и академического сотрудничества, упрощению визового режима и совместной борьбе с контрабандой людей и распространенным преступлениям.

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