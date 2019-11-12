Нельзя преувеличивать доклад МАГАТЭ по результатам проверки ядерной программы Ирана: Тегеран

"Недавний доклад МАГАТЭ показывает, что Агентство по-прежнему имеет полный доступ к ядерным объектам в Иране, и, несмотря на сокращение Ираном своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе, в целях установления баланса между правами и обязанностями всех сторон, Агентство всё ещё может проверять не только выполнение обязательств, но и прекращение их выполнения", заявил он журналистам в понедельник.

Он отметил, что с самого начала, когда МАГАТЭ информировало Иран о вопросах по конкретным местам, Иран разрешил инспекторам Агентства посетить указанные объекты и предоставил им необходимый доступ.

Гариб Абади подчеркнул, что тесное сотрудничество Ирана и МАГАТЭ всё ещё продолжается, назвав любую попытку политически мотивированной.

Исполняющий обязанности генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Корнел Феруцэ в понедельник объявил, что Иран должен ответить на вопросы Агентства о конкретных местах.

МАГАТЭ уже 16 раз подтверждал приверженность Ирана своим обязательствам по СВПД, несмотря на тот факт, что США 8 марта 2018 года вышли из соглашения и восстановили санкции против иранского народа.

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини также в понедельник заявила, что Европа обязана СВПД, несмотря на трудности его сохранения.

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