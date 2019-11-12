Нельзя преувеличивать доклад МАГАТЭ по результатам проверки ядерной программы Ирана: Тегеран

"Недавний доклад МАГАТЭ показывает, что Агентство по-прежнему имеет полный доступ к ядерным объектам в Иране, и, несмотря на сокращение Ираном своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе, в целях установления баланса между правами и обязанностями всех сторон, Агентство всё ещё может проверять не только выполнение обязательств, но и прекращение их выполнения", заявил он журналистам в понедельник.
Он отметил, что с самого начала, когда МАГАТЭ информировало Иран о вопросах по конкретным местам, Иран разрешил инспекторам Агентства посетить указанные объекты и предоставил им необходимый доступ.
Гариб Абади подчеркнул, что тесное сотрудничество Ирана и МАГАТЭ всё ещё продолжается, назвав любую попытку политически мотивированной.
Исполняющий обязанности генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Корнел Феруцэ в понедельник объявил, что Иран должен ответить на вопросы Агентства о конкретных местах.
МАГАТЭ уже 16 раз подтверждал приверженность Ирана своим обязательствам по СВПД, несмотря на тот факт, что США 8 марта 2018 года вышли из соглашения и восстановили санкции против иранского народа.
Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини также в понедельник заявила, что Европа обязана СВПД, несмотря на трудности его сохранения.
Лондон, 12 ноября, ИРНА. Посол и постпред Ирана при международных организациях в Вене Казем Гариб Абади призвал Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не преувеличивать свой доклад по результатам проверки ядерной программы Ирана по политическим целям.
"Недавний доклад МАГАТЭ показывает, что Агентство по-прежнему имеет полный доступ к ядерным объектам в Иране, и, несмотря на сокращение Ираном своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе, в целях установления баланса между правами и обязанностями всех сторон, Агентство всё ещё может проверять не только выполнение обязательств, но и прекращение их выполнения", заявил он журналистам в понедельник.
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