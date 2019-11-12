12 нояб. 2019 г., 10:03
Journalist ID: 2388
News Code: 83551455
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Зариф в адрес европейцев: каким обязательствам вы были привержены?

Зариф в адрес европейцев: каким обязательствам вы были привержены?

Тегеран, 12 ноября, ИРНА - Обращаясь к своим европейским коллегам, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф написал в Twitter, что Иран всегда был полностью привержен своим обязательствам, но можете ли вы показать только одно обязательство, которому вы были привержены за последние полтора года?

"Когда вы покупали время, Иран запустил и завершил механизм разрешения споров. Сейчас мы используем средства правовой защиты, предусмотренные в пункте 36 ядерной сделки", - отметил он.

Министры иностранных дел трех европейских стран, Великобритании, Германии и Франции, и глава внешнеполитического ведомства ЕС выступили с совместным заявлением в понедельник, подчеркнув важность полной и эффективной реализации соглашения 2015 года всеми сторонами, призвав при этом Иран не принять меры, несоответствующие ядерной сделке.

В заявлении также говорится, что европейские стороны были глубоко обеспокоены недавним шагом Ирана по возобновлению обогащения урана на установке в Фордо и призвали Иран прекратить свою научно-исследовательскую деятельность.

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