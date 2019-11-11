11 нояб. 2019 г., 23:39
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News Code: 83551148
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Зариф провел встречу с главой МИД Казахстана

Зариф провел встречу с главой МИД Казахстана

Тегеран, 11 ноября. ИРНА — Министры иностранных дел Ирана и Республики Казахстан Мохаммад Джавад Зариф и Мухтар Тлеуберди провели в понедельник рабочий ужин в Нур-Султане. Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня.

"Во время встречи министры обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества в рамках Каспийской пятерки, в области воздушного и морского транспорта, консульского сотрудничества, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес", говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Ирана.

Отметим, что Зариф находится в Казахстане для переговоров с властями страны и участия в пятом ежегодном собрании Астанинского клуба в столице Казахстана Нур-Султане.

Зариф также сегодня посетил Евразийский национальный университет в Нур-Султане и стал почетным профессором этого университета.

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