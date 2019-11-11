МККК призвал Иран собирать документы и показания о последствиях лекарственных санкций

"Санкций не должны лишать доступа пациентов в Иране к лекарственным препаратам, но очевидно, что ограничительные меры со стороны США против Ирана привели к серьезным проблемам для людей с редкими заболеваниями", сказал он журналистам.

Иран должен собирать достоверные документы, которые указывают на ряд случаев неоправданных страданий и даже смертельных исходов из-за недоступности лекарств по причине санкций.

кроме того, Стокер назвал неприемлемым запрет на поставки в Иран медикаментов и продовольствия.

Ранее спецдокладчик ООН по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на соблюдение прав человека Идрис Джазаир заявил, что ООН фиксирует случаи гибели простых граждан Ирана из-за недоступности лекарств, причиной которой являются санкции США против Тегерана.

Он подчеркнул, что односторонние санкции Вашингтона негативно отразились на осуществлении права на здоровье в Иране.

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