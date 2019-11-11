11 нояб. 2019 г., 18:35
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News Code: 83550936
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Иран вошел в топ-10 производителей стали

Иран вошел в топ-10 производителей стали

Керман, 11 ноября. ИРНА — Иран, который занял 13-е место, отставал от трех крупнейших производителей стали в мире, и стоит на 10-м месте,  несмотря на повторные санкции со стороны США, заявил министр промышленности, рудников и торговли Ирана Реза Рахмани.

"Мировое производство стали в 2018 году выросло на 3,5% по сравнению с 2017 годом, а в Иране – на 6.5%. В прошлом году страна заняла 13-е место, однако в этом году Иран стал десятым крупнейшим производителем стали в мире", сказал Рахмани журналистам на полях торжественной церемонии открытия первой очереди металлургического комбината в городе Бафт на юго-востоке Ирана.

По его словам, Иран производит 62% стали Ближнего Востока.

В понедельник в провинции Керман на юго-востоке страны президент Ирана Хасан Рухани запустил в строй Бафтский металлургический комбинат.

Строительство металлургического комбината производственной мощностью 800 тыс. тонн горяче-брикетированного железа (ГБЖ) и сырой стали площадью 612 га, началось в 2007 году. На его строительно-монтажные работы потрачено 120 млн. евро.

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