Бюст персидскому поэту Фирдоуси открыли в госуниверситете Северной Осетии

"Открытие бюста Фирдоуси в Северной Осетии можно рассматривать с различных аспектов. Это символ, напоминание о том, что следует развивать науку и культуру в ирано-российских отношениях, а также региональном аспекте - между Северным Кавказом и, в частности, Северной Осетией", - сказал журналистам на церемонии открытия бюста Чрезвычайный и Полномочный Посол Ирана в РФ Мехди Санаи.

По его словам, в настоящее время в Иране много усилий направляется на укрепление российско-иранских отношений, в частности, с Северной Осетией, так как имеются тесные исторические и культурные связи между народами. В Иране недавно началась работа по публикации книг на персидском языке об истории, культуре и традициях Северной Осетии.

Бюст Фирдоуси установлен по инициативе посла на территории университета перед зданием научной библиотеки и исторического факультета.

Как рассказал журналистам полномочный представитель Северной Осетии при президенте РФ Борис Джанаев, в следующем году планируется открыть в Иране бюст основоположнику литературного осетинского языка Коста Хетагурову.

С 2016 года СОГУ активно развивает академические связи с Ираном. Вуз взаимодействует с университетом имени Алламе Табатабаи (г. Тегеран). Между вузами происходит регулярный обмен студентами и преподавателями. Второй год реализуется совместная магистерская программа "Иран в современном мире" (направление "Востоковедение и африканистика"). В декабре 2017 года в СОГУ прошла I Международная научно-практическая конференция "Иран и Северный Кавказ: история и перспективы сотрудничества".

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