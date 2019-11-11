11 нояб. 2019 г., 17:49
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News Code: 83550865
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Иранские картины будут показаны на кинофестивалях в Италии и Швейцарии

Иранские картины будут показаны на кинофестивалях в Италии и Швейцарии

Тегеран, 11 ноября. ИРНА — Иранские фильмы "Гребешок" (Scallop) и "Охота" будут представлены на кинофестивалях в Италии и Швейцарии.

Короткометражный фильм иранского режиссёра Али Каргара, "Гребешок" будет показан на 4-м международном кинофестивале "Fiorenzo serra" в Италии.
 
Короткометражный фильм освещает проблему засухи и нехватки воды в провинции Бушер на юге Ирана.
Кроме того, полнометражный фильм режиссёра Масуда Казеруни "Охота" будет показан с 13-го по 19-е ноября на международном кинофестивале "Momohill film fair" в Швейцарии.

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