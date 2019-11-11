Короткометражный фильм иранского режиссёра Али Каргара, "Гребешок" будет показан на 4-м международном кинофестивале "Fiorenzo serra" в Италии.
Короткометражный фильм освещает проблему засухи и нехватки воды в провинции Бушер на юге Ирана.
Кроме того, полнометражный фильм режиссёра Масуда Казеруни "Охота" будет показан с 13-го по 19-е ноября на международном кинофестивале "Momohill film fair" в Швейцарии.
Тегеран, 11 ноября. ИРНА — Иранские фильмы "Гребешок" (Scallop) и "Охота" будут представлены на кинофестивалях в Италии и Швейцарии.
Короткометражный фильм иранского режиссёра Али Каргара, "Гребешок" будет показан на 4-м международном кинофестивале "Fiorenzo serra" в Италии.
-
МККК призвал Иран собирать документы и показания о последствиях лекарственных санкций
Мешхед, 11 ноября. ИРНА — Глава миссии Международного комитета Красного Креста в Иране Рето…
-
Иран вошел в топ-10 производителей стали
Керман, 11 ноября. ИРНА — Иран, который занял 13-е место, отставал от трех крупнейших производителей…
-
Бюст персидскому поэту Фирдоуси открыли в госуниверситете Северной Осетии
Москва, 11 ноября. ИРНА — Торжественное открытие бюста персидскому поэту, автору поэмы "Шахнаме"…
-
Иранские картины будут показаны на кинофестивалях в Италии и Швейцарии
Тегеран, 11 ноября. ИРНА — Иранские фильмы "Гребешок" (Scallop) и "Охота" будут представлены…
-
Зариф стал почетным профессором Евразийского университета Казахстана
Тегеран, 11 ноября. ИРНА — Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф стал почетным профессором…
-
Рухани открыл в Кермане металлургический комбинат
Керман, 11 ноября. ИРНА — Президент Ирана Хасан Рухани в понедельник отправился с рабочей поездкой…
-
Женская сборная Ирана по борьбе на поясах примет участие в международных соревнованиях
Тегеран, 11 ноября, ИРНА - Женская команда Ирана по борьбе на поясах "Алиш" в декабре примет…
-
90% мирового урожая шафрана собирают в Иране
Тегеран, 11 ноября, ИРНА – Иран производит более 90% мирового урожая шафрана. Об этом сообщил…
-
Иранские железные дороги – самая передовая транспортная система на Западной Азии
Тегеран, 11 ноября, ИРНА – Иран считается самой передовой страной на Западной Азии в области…
-
Иранец завоевал лицензию на ОИ-2020 в стрельбе из пневматического пистолета
Тегеран, 11 ноября. ИРНА — Иранский спортсмен Джавад Форуги вышел в финаль чемпионата Азии…
Your Comment