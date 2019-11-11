11 нояб. 2019 г., 17:30
Journalist ID: 2177
News Code: 83550859
0 Persons

Зариф стал почетным профессором Евразийского университета Казахстана

Зариф стал почетным профессором Евразийского университета Казахстана

Тегеран, 11 ноября. ИРНА — Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф стал почетным профессором Евразийского национального университета Казахстана. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Ирана.

Министр иностранных дел Ирана, находящийся с визитом в Казахстане, посетил сегодня музей Евразийского национального университета в столице страны Нур-Султан.

Кроме того, Зариф выступил с речью на тему "Новые парадигмы и дискурсы в современном мире" и ответил на вопросы студентов.

Отметим, что Зариф находится в Казахстане для переговоров с властями страны и участия в пятом ежегодном собрании Астанинского клуба в столице Казахстана Нур-Султане.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9409

Your Comment

You are replying to: .
4 + 1 =