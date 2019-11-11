Зариф стал почетным профессором Евразийского университета Казахстана

Министр иностранных дел Ирана, находящийся с визитом в Казахстане, посетил сегодня музей Евразийского национального университета в столице страны Нур-Султан.

Кроме того, Зариф выступил с речью на тему "Новые парадигмы и дискурсы в современном мире" и ответил на вопросы студентов.

Отметим, что Зариф находится в Казахстане для переговоров с властями страны и участия в пятом ежегодном собрании Астанинского клуба в столице Казахстана Нур-Султане.

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