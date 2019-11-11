Рухани открыл в Кермане металлургический комбинат



Строительство металлургического комбината производственной мощностью 800 тыс. тонн горяче-брикетированного железа (ГБЖ) и сырой стали площадью 612 га, началось в 2007 году. На его строительно-монтажные работы потрачено 120 млн. евро.

Сегодня при участии иранского президента введена в эксплуатацию первая очередь завода. Он будет производить 800 тыс. тонн горяче-брикетированного железа (ГБЖ) и сырой стали в год.

С открытием первой очереди металлургического комбината 250 человек получили постоянные рабочие места.

Кроме того, сегодня стартовало строительство второй очереди металлургического комбината с китайскими инвестициями. Завершение проекта запланировано на 2021 год. Ожидается, что с открытием второй очереди 500 человек получат постоянные рабочие места.

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