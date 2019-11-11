11 нояб. 2019 г., 16:05
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News Code: 83550737
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Женская сборная Ирана по борьбе на поясах примет участие в международных соревнованиях

Женская сборная Ирана по борьбе на поясах примет участие в международных соревнованиях

Тегеран, 11 ноября, ИРНА - Женская команда Ирана по борьбе на поясах "Алиш" в декабре примет участие в международных соревнованиях, которые пройдут в Нур-Султане. Об этом сообщила вице-президента иранской федерации по борьбе Фатеме Дерахшани.

Международные соревнования по борьбе на поясах "Алиш" 20-23 декабря пройдут в Казахстане.
Она также отметила, что вскоре подготовительные тренировки женской сборной Ирана по Алишу начнутся.

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