90% мирового урожая шафрана собирают в Иране

Он отметил, что 115 тыс. из 122 тыс. гектаров шафрана, выращиваемых по всему миру, принадлежат Ирану.

По его словам, в соседних странах на более 5 тыс. гектаров выращиваются шафран.

Иранский шафран обладает самым высоким качеством.

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