11 нояб. 2019 г., 15:44
Journalist ID: 2390
News Code: 83550712
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90% мирового урожая шафрана собирают в Иране

90% мирового урожая шафрана собирают в Иране

Тегеран, 11 ноября, ИРНА – Иран производит более 90% мирового урожая шафрана. Об этом сообщил замминистра сельскохозяйственного джихада Мохаммад Али Тахмасби.

Он отметил, что 115 тыс. из 122 тыс. гектаров шафрана, выращиваемых по всему миру, принадлежат Ирану.
По его словам, в соседних странах на более 5 тыс. гектаров выращиваются шафран.
Иранский шафран обладает самым высоким качеством.

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