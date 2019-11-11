11 нояб. 2019 г., 15:21
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News Code: 83550658
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Иранские железные дороги – самая передовая транспортная система на Западной Азии

Иранские железные дороги – самая передовая транспортная система на Западной Азии

Тегеран, 11 ноября, ИРНА – Иран считается самой передовой страной на Западной Азии в области развития железной дороги. Об этом заявил глава отдела пассажирских перевозок Международного союза железных дорог Марк Гигон.

Выступая на 7-й международной конференции будущих станций, которая прошла при поддержке иранских железных дорог и Международного союза железных дорог, Гигон заявил: "Впервые конференция будущих станций проходит в Иране, на Ближнем Востоке".
По его словам, эта конференция ранее прошла в таких странах, как Италия, Франция, Бельгия, Россия, Марокко и Испания.
"Сегодня 400 компаний из 20 стран приняли участие в этой конференции, и передают послание дружбы Ирана в мир", добавил он.
Гигон назвал развитие железных дорог одним из приоритетов Ирана, выразив надежду на строительство новых станций в стране.

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