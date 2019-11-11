Иранские железные дороги – самая передовая транспортная система на Западной Азии

Выступая на 7-й международной конференции будущих станций, которая прошла при поддержке иранских железных дорог и Международного союза железных дорог, Гигон заявил: "Впервые конференция будущих станций проходит в Иране, на Ближнем Востоке".

По его словам, эта конференция ранее прошла в таких странах, как Италия, Франция, Бельгия, Россия, Марокко и Испания.

"Сегодня 400 компаний из 20 стран приняли участие в этой конференции, и передают послание дружбы Ирана в мир", добавил он.

Гигон назвал развитие железных дорог одним из приоритетов Ирана, выразив надежду на строительство новых станций в стране.

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