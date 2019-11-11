11 нояб. 2019 г., 14:40
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Иранец завоевал лицензию на ОИ-2020 в стрельбе из пневматического пистолета

Иранец завоевал лицензию на ОИ-2020 в стрельбе из пневматического пистолета

Тегеран, 11 ноября. ИРНА — Иранский спортсмен Джавад Форуги вышел в финаль чемпионата Азии по стрельбе из пневматического пистолета в Катаре, и завоевал тем самым лицензию на Олимпийские игры 2020 года в Токио.

В 7-й день соревнований Форуги набрал 585 очков, и вышел в финал.
Иранская команда по стрельбе из пневматического пистолета после Китая, Южной Кореи и Индии заняла 4-е место, набрав 1738 очков.
Ранее Наджме Хедмати, Армина Садегиан и Хание Ростамиан по стрельбе из пневматического пистолета и Фатеме Карам-Заде и Махйар Седагат в стрельбе из винтовки с трех позиций получили лицензию на ОИ-2020 в Токио.
14-й чемпионат Азии по стрельбе 5-14 ноября проходит в Дохе.

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