Иранец завоевал лицензию на ОИ-2020 в стрельбе из пневматического пистолета

В 7-й день соревнований Форуги набрал 585 очков, и вышел в финал.

Иранская команда по стрельбе из пневматического пистолета после Китая, Южной Кореи и Индии заняла 4-е место, набрав 1738 очков.

Ранее Наджме Хедмати, Армина Садегиан и Хание Ростамиан по стрельбе из пневматического пистолета и Фатеме Карам-Заде и Махйар Седагат в стрельбе из винтовки с трех позиций получили лицензию на ОИ-2020 в Токио.

14-й чемпионат Азии по стрельбе 5-14 ноября проходит в Дохе.

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