11 нояб. 2019 г., 13:34
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News Code: 83550417
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Иранские легкоатлеты завоевали лицензию на Параолимпийские игры-2020 в Токио

Иранские легкоатлеты завоевали лицензию на Параолимпийские игры-2020 в Токио

Тегеран, 11 ноября. ИРНА — Иранцы Мехран Некуи-Маджд и Саджад Мохаммадиан завоевали серебро и бронзу в толкании ядра на чемпионате мира по легкой атлетике МПК в ОАЭ, и завоевали тем самым лицензию на Параолимпийские игры 2020 года в Токио.

Чемпионат мира по легкой атлетике спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, нарушением зрения и интеллектуальными нарушениями с участием 1400 спортсменов из 122 стран проходит в городе Дубай (ОАЭ).
Мехран Некуи-Маджд, выступающая в классе F34, толкнул ядро на 11,41 м и завоевал серебро. Другой представитель Ирана Саджад Мохаммадиан в классе F42 показал результат 14,39 м, и выиграла бронзу.

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