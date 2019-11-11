Иранские легкоатлеты завоевали лицензию на Параолимпийские игры-2020 в Токио

Чемпионат мира по легкой атлетике спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, нарушением зрения и интеллектуальными нарушениями с участием 1400 спортсменов из 122 стран проходит в городе Дубай (ОАЭ).

Мехран Некуи-Маджд, выступающая в классе F34, толкнул ядро на 11,41 м и завоевал серебро. Другой представитель Ирана Саджад Мохаммадиан в классе F42 показал результат 14,39 м, и выиграла бронзу.

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