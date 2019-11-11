Ряд российских деятелей культуры посетил исторические объекты Казвина

Около 70 российских художников посетили исторические объекты периода Сефевидов (и Караван-сарай Саад аль-Салтанах, крупнейший иранский караван-сарай периода Каджар.

Российские художники, побывавшие в Казвине, также принимают участие в программе "День русской культуры в Казвине", которая проводится сегодня в Международном университете им. Хомейни.

Эти российские художники, работающие в области музыки, живописи, рукоделия и т.д. также примут участие в программе "День русской культуры" в Тегеране, вернувшись в Тегеран.

Дни культуры России в Иране проходят с 9-го по 14-е ноября 2019 года в Тегеране и Казвине. В мероприятии принимают участие послы, дипломаты и граждане двух стран.

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