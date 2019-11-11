11 нояб. 2019 г., 12:01
Journalist ID: 2390
News Code: 83550158
0 Persons

Иранские радиофармпрепараты экспортируются в 15 стран

Иранские радиофармпрепараты экспортируются в 15 стран

Тегеран, 11 ноября, ИРНА – Специальный помощник главы Организации по атомной энергии Ирана Али Асгар Зареан в понедельник сообщил об экспорте избыток иранских радиофармпрепаратов в 15 стран.

"Ежегодно около 1 млн. человек в Иране принимают радиофармпрепараты в Иране", заявил он, добавив, что Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) представляет услуги 190 медицинским центрам.
Он отметил, что санкции США в адрес Ирана не оказали воздействия на производство радиофармпрепаратов в стране.
Зареан также заявил о больших достижениях в иранском лазерном центре.

Следите за нами в Twitter @irnarussian
*9392

Your Comment

You are replying to: .
1 + 12 =