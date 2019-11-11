Иранские радиофармпрепараты экспортируются в 15 стран

"Ежегодно около 1 млн. человек в Иране принимают радиофармпрепараты в Иране", заявил он, добавив, что Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) представляет услуги 190 медицинским центрам.

Он отметил, что санкции США в адрес Ирана не оказали воздействия на производство радиофармпрепаратов в стране.

Зареан также заявил о больших достижениях в иранском лазерном центре.

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