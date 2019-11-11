Рухани: санкции против Ирана на оружие будут сняты в следующем году

"Существуют различные мнения относительно того, останется Иран в ядерной сделке или нет. Важен выбор пути, и есть несогласие в выборе правильного пути, но есть средний уровень, умеренность, справедливость, и мы принимаем во внимание свои цели", сказал Рухани.

"Мы выбрали промежуточный путь, и к концу следующего года мы достигнем цели в экономике и в области безопасности, заключающиеся в том, что санкции против Ирана на поставки оружия будут отменены, и это является важным следствием соглашения 2015 года", добавил он.

По его словам, "Остаться в ядерной сделке - в нашу пользу".

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