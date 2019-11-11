11 нояб. 2019 г., 11:00
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News Code: 83550011
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Армения призвала к установлению безопасности и стабильности в регионе

Армения призвала к установлению безопасности и стабильности в регионе

Тегеран, 11 ноября, ИРНА – Ереван призывает к установлению безопасности, стабильности и мира в регионе. Об этом заявил посол Армении в Тегеране Арташес Туманян, назвав политические отношения двух стран благоприятными.

Посол Армении на встрече с главой экономической комиссии иранского парламента Эльясом Хазрати заявил, что власти Ирана и Армении на недавних встречах обсудили пути противостояния санкциям США и дальнейшие отношения Тегерана и Еревана.
Указав на проекты по экспорту газа и электроэнергии из Ирана в Армению и временное соглашение Ирана и ЕАЭС о создании зоны свободной торговли, армянский посол выразил надежду на реализации двусторонних соглашений, развитие объема торговли и увеличение совместной инвестиции.
Хазрати на этой встрече также призвал к углублению и расширению всеобщих связей, добавив, что экономическая комиссия парламента Ирана готова способствовать реализации соглашений в области передачи энергии.

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