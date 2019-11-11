Армения призвала к установлению безопасности и стабильности в регионе

Посол Армении на встрече с главой экономической комиссии иранского парламента Эльясом Хазрати заявил, что власти Ирана и Армении на недавних встречах обсудили пути противостояния санкциям США и дальнейшие отношения Тегерана и Еревана.

Указав на проекты по экспорту газа и электроэнергии из Ирана в Армению и временное соглашение Ирана и ЕАЭС о создании зоны свободной торговли, армянский посол выразил надежду на реализации двусторонних соглашений, развитие объема торговли и увеличение совместной инвестиции.

Хазрати на этой встрече также призвал к углублению и расширению всеобщих связей, добавив, что экономическая комиссия парламента Ирана готова способствовать реализации соглашений в области передачи энергии.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

*9392