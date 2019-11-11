Рухани: мы хотим взаимодействовать с миром, но без унижения со стороны держав

"Мы ищем решение, учитывая интересы народа. Нам необходимо объединиться и эффективно использовать национальные средства для преодоления проблем", - сказал он, посетив провинцию Йезд.

По его словам, сотрудничество Ирана с Евразией означает содействие торговле и содействие экспорту.

"Отмена виз в отношении одной страны может увеличить количество иностранных туристов и развить туризм", - отметил он.

В то же время он подчеркнул необходимость инвестировать и выделять средства на развитие туризма в Иране.

Вчера в воскресенье президент посетил провинцию Йезд в центральной части Ирана в рамках своего провинциального визита.

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