11 нояб. 2019 г., 09:21
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News Code: 83549781
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Рухани: мы хотим взаимодействовать с миром, но без унижения со стороны держав

Рухани: мы хотим взаимодействовать с миром, но без унижения со стороны держав

Йезд, 11 ноября, ИРНА – "Везде, где возможно проведем переговоры и взаимодействуем с миром для решения или уменьшения проблемы народа, хотя я знаю, что это тяжело и сложно, мы ищем решение, но мы никогда не позволим другим унижать нас", - сказал президент Ирана Хасан Рухани.

"Мы ищем решение, учитывая интересы народа. Нам необходимо объединиться и эффективно использовать национальные средства для преодоления проблем", - сказал он, посетив провинцию Йезд.

По его словам, сотрудничество Ирана с Евразией означает содействие торговле и содействие экспорту.

"Отмена виз в отношении одной страны может увеличить количество иностранных туристов и развить туризм", - отметил он.

В то же время он подчеркнул необходимость инвестировать и выделять средства на развитие туризма в Иране.

Вчера в воскресенье президент посетил провинцию Йезд в центральной части Ирана в рамках своего провинциального визита.

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