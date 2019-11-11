Иранский мультфильм "Мистер олень" получил две международные награды

Короткометражный мультфильм "Мистер олень" после его успешных показов на различных международных фестивалях и завоевания многочисленных наград, была выбрана лучшим короткометражным фильмом 10-го Лондонского международного иранского кинофестиваля на этот раз.

Фильм также получил специальную награду Международного фестиваля анимационных фильмов "Баня-Лука" в Боснии и Герцеговине.

"Мистер олень" также на днях примет участие в фестивале в Италии.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9472